Zvanično najveći u istoriji: Nikola Jokić potpisao novi ugovor za vrtoglavu sumu novca

SRPSKI košarkaš Nikola Jokić obavezao se na vernost Denveru na narednih pet godina, potpisavši novi ugovor, koji je ujedno i najveći u istoriji NBA lige.

FOTO: AP Jokić će na ime ugovora inkasirati neverovatnih 264 miliona dolara. Time je naš reprezentativac postao najplaćeniji igrač svih vremena u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu. The news everyone wanted: Nikola Jokic has agreed to a five-year supermax extension with a fifth-year player option, source confirms to @denverpost. Deal runs through 2027-28 season. It's the richest contract in NBA history. https://t.co/aCplsiX7G7 — Mike Singer (@msinger) June 30, 2022