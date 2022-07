Kirjos začepio usta cicipasu: Urnebesan odgovor Australijanca na Grkove prozivke, pomenuo i Srbina

Australijski teniser Nik Kirjos odgovorio je na prozivke koje mu je uputio Stefanos Cicipas nakon meča trećeg kola Vimbldona.

Foto AP Naime, na Terenu broj 1 viđena je prava “ludnica”, a između drugog i trećeg seta Kirjos je tražio i diskvalifikaciju Cicipasa, zbog toga što je Grk lopticom pogodio navijače na tribini. Rat je nastavljen i posle meča. Stefanos je Nika označio kao siledžiju, a Australijanac je kao u uvek imao spreman odgovor. - Ne znam šta da kažem. Kako sam ja to bio siledžija prema njemu? On je bio taj koji je mene gađao lopticama. On je bio taj koji je lopticom pogodio