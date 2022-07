"Nadal nije izmislio povredu": Fricu teško pao poraz od Nadala

AMERIČKI teniser Tejlor Fric bio je nadomak velike pobede protiv Rafaela Nadala. "Bik sa Majorke" se povredio u finišu prvog seta, a 14. igrač sveta ističe da je video da Španac ima probleme.

FOTO: AP Fonjini je optužio Rafu kada je povreda u pitanju, ali Fric smatra da osvajač 22 grend slem titule nije izmislio da ima probleme sa stomakom. - Ne. Mislim da nije izmislio povredu ili tako nešto. NJegov servis je pao, recimo 10-15 milja na sat. On to ne bi uradio bez razloga. Kasnije se kretao veoma dobro, igrao je sjajnu odbranu. Pretpostavljam da je trpeo bol dok je igrao. Svi imaju male povrede i svi na neki način pokušavaju da igraju. To je što je -