Sada i zvanično: Vladimir Jovanović novi trener Crvene zvezde!

Juče se pojavila vest da je Vladimir Jovanović blizu klupe šampiona ABA lige, a danas je klub sa Malog Kalemegdana i potvrdio njegov dolazak.

Mnoga imena bila su dovođena u vezu sa Crvenom zvezom od kada je Dejan Radonjić napustio klub i preuzeo Panatinaikos, ali odlučili su čelnici kluba da je najbolja opcija mladi i talentovani stručnjak. Prvi pomoćnik Jovanoviću, biće dojučerašnji košarkaš crveno-belih i bivši kapiten, Marko Simonović. Vladimir Jovanović je trenutno selektor reprezentacije Srbije do 20 godina koja