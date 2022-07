Đoković opet ispisao istoriju: Jedini je na svetu kome je ovo pošlo za rukom, ostali o tome mogu samo da sanjaju

SRPSKI teniser Novak Đoković će braniti titulu na Vimbldonu 2022, jer je posle vrlo zanimljivog meča uspeo da se plasira u finale turnira čiji je šestostruki šampion. Nole je u polufinalu bio bolji od Britanca Kamerona Norija, devetog nosioca kog je posle preokreta savladao sa 2:6, 6:3, 6:2, 6:4, pa će u nedelju igrati za svoju 21. grend slem titulu i to protiv Nika Kirjosa.

FOTO: Tanjug/AP Ova pobeda je dodatno značajna s obzirom na to da je se njom srpski as izdvojio na večnoj listi, pošto mu je ovo ukupno 32. finale grend slema u karijeri. Iza njega je ostao Rodžer Federer sa 31, kao i Rafael Nadal, koji je 30 puta igrao u finalu grend slema. Ono što ovaj podatak čini dodatno neverovatnim je to da nijedan drugi teniser nije igrao osam ili više finala ni na dva različita grend slema.