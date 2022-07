Kirgijos dobio prvi set: Novak napravio brejk u drugom setu!

Nik Kirgijos je bolje otvorio finalni meč, na ovogodišnjem Vimbldonu! Za svega 31 minuta igre, Australijanac je dobio prvi set rezultatom 6:4.

Nik je brejk napravio u petom gemu prvog seta. I to sa duplom greškom. Drugi set je Novak otvorio sigurnije, prva tri gema u setu obojica su bez problema uzeli. Četvrti gem, i drugi servis gem Kirgijosa je bilo ono što je Novak čekao. 40:0 za Novaka, i uz pomoć mreže Đoković dolazi do brejka. Inače, ovo mu je prvi brejk koji je ikada, u sva tri meča koliko su do sada igrali, Srbin uzeo. Đoković je u sledećem gemu potvrdio brejk i vodi sa 4:1.