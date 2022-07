„Pogađaju me komentari, provokacije i uvrede, nisam znao kako da se nosim s tim“: Đoković otkrio zašto je zaplakao po završetku finalnog duela

Po završetku finalnog meča sa Nikom Kirjosom Novak Đoković se pozdravio sa rivalom, sudijom, publikom i vimbldonskom travom, a zatim seo u svoju stolicu i zaplakao. „Doživeo sam dosta ovakvih trenutaka u karijeri i zaista sam zbog toga počastvovan, međutim ovaj trofej u godini u kojoj sam doživeo ono što sam doživeo u Australiji.

Sve mi se nekako nakupilo kada sam seo, osetio sam ogromno rasterećenje, jer sam emotivno bio kod konstantnom tenzijom i stresom što nisam doživeo u životu. Ne samo što sam doživeo u Australiji, nego ono što me je pratilo u vezi toga“, rekao je Novak Đoković u razgovoru za „Sport klub“ posle meča. Đoković pao na sedmo mesto na ATP listi On je istakao da su mu najteže pale reakcije ljudi. „I komentari i provokacije ljudi koje me prate do dana danas. To je nešto što