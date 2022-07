Džon Holand novo pojačanje Crvene zvezde

Džon Holand, najbolji košarkaš Burse protekle sezone, novo je pojačanje Crvene Zvezde.

Sa turskim klubom je prošle sezone stigao do finala Evrokupa, gde je doživeo poraz od Virtusa iz Bolonje. Sezonu je počeo u ruskom Uniksu, da bi u jednom trenutku pojačao Bursaspor što je bio pravi potez u njegovoj karijeri. Sa Zvezdom je potpisao jednogodišnji ugovor, a igra na poziciji beka i niskog krila. Amerikanac Džon Holand novo je pojačanje Crvene zvezde! John, welcome to Crvena zvezda! 🔴⚪️💫 Detaljnije: https://t.co/yxzEJsjDpo #kkcz #TogetherWeCan