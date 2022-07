Kakva serija srpskih strelaca: Mikec i Arunović do zlata na Svetskom kupu

Srpski reprezentativci u streljaštvu Zorana Arunović i Damir Mikec osvojili su zlatnu medalju u takmičenju miks parova vazdušnim pištoljem na Svetskom kupu u Čangvonu.

Oni su dan ranije pobedili u pojedinačnoj konkurenciji, potom su bili najbolji u kvalifikacijama miks takmičenja i kao prvi se plasirali u današnji meč za zlato. Rivali Arunovićeve i Mikeca u velikom finalu bili su Grci, sestra i brat, Ana Korakaki i Dionisios Korakakis. Borba srpskog i grčkog tandema je bila je izjednačena od početka do kraja. Bilo je nekoliko preokreta, ali do same završnice nijedan tim nije vodio sa razlikom većom od dva poena. Petnaesti hitac