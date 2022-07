Čukarički demonstrirao silu: Velika prednost pred revanš

Fudbaleri Čukaričkog opravdali su ulogu favorita u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije – izabranici Dušana Kerkeza pobedili su u Luksemburgu Rasing Union rezultatom 4:1 (2:1) i tako obezbedili lagodnu prednost pred revanš u Beogradu.

Fantastične pogotke za srpskog predstavnika postigli su Mijailović i Lukić. Meč na Banovom Brdu održaće se 28. jula od 20 časova. Uskoro opširnije… Ukoliko u revanšu ne budemo videli šokantan preokret, protivnik Čukaričkom u trećem kolu kvalifikacija biće veoma snažan – u pitanju je holandski Tvente. View this post on Instagram A post shared by FK Čukarički (@fkcukaricki) 🇱🇺 Our love for the UEFA Conference League knows no bounds, so we're off to Luxembourg on