Holand: Gledao sam Siti bez klasičnog napadača…

Mančester siti će narednog vikenda igrati sa Liverpulom za trofej "Komjuniti šild".

Fudbaler Mančester sitija i norveški reprezentativac Erlind Holand izjavio je da je zadovoljan debijem u dresu engleskog kluba na meču protiv Bajerna, prenose britanski mediji. Mančester siti je u Grin Beju pobedio Bajern 1:0, a jedini gol na utakmici postigao je Holand. Dva kluba se trenutno nalaze u SAD gde se pripremaju za početak nove sezone. New team, no problem. Erling Haaland scores his first goal for Manchester City 🤖 pic.twitter.com/phJOk2SISw— B/R