Borjan potpisao novi ugovor

Kapiten Crvene zvezde ne ide sa „Rajka Mitića“.

Uz usklik „To je to! Zvezdaš,i radujte se“!, srpski šampion je preko svog Tviter naloga obavestio javmost da je MIlan Borjan odlučio da sve do jula 2026. godine brani mrežu crveno-belih. Njegov prethodni ugovor istekao bi sledećeg leta, ali je rukovodstvo kluba iz Ljutice Bogdana uspelo da ga ubedi da produži saradnju. I verovatno završi karijeru na „Rajku Mitiću“, jer će u slučaju da ostane do kraja predviđenog roka imati 38 godina kada bude ponovo slobodan agent.