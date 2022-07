Zvezdina legenda Milan Borjan - na Marakani do kraja karijere!

U jeku pojačanja pred nove evropske izazove, na Marakani je pao još jedan veoma bitan potpis koji će obradovati sve navijače Crvene zvezde.

Kako Telegraf saznaje, kapiten Zvezde Milan Borjan potpisao je novi ugovor sa šampionom Srbije. Borjan je imao važeći ugovor do leta 2023. godine, a novim se obavezao da će na Marakani ostati do 2026. godine što bi praktično značilo da će reprezentativac Kanade igračku karijeru verovatno završiti u Ljutice Bogdana. Klub je na neki način i najavio takvu mogućnost svojom objavom na Tviter nalogu na kojoj se vidi zid ispred gola i godina 2026. Simbolično to