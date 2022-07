Umro legendarni košarkaš Boston Seltiksa Bil Rasel

Beta pre 2 sata

Legendarni košarkaš Boston Seltiksa Bil Rasel umro je u 88. godini, saopštila je danas njegova porodica.

Rasel je bio ključni deo dinastije Seltiksa, sa kojima je osvojio osam uzastopnih titula, ukupno 11 u 13 sezona.

Tokom 15-godišnje karijere počevši od Univerziteta u San Francisku, Rasel je imao uspešnu karijeru, osvojio je dva uzastopne titule u NCAA i predvodio ekipu do 55 uzastopnih pobeda. Takođe, osvojio je olimpijsko zlato na Igrama 1956. godine.

Igrao je za Boston od 1956. do 1969. godine i predvodio ga je do 12 velikih finala lige. Jednu sezonu u kojoj ekipa nije bila šampion Rasel je bio povređen i hospitalizovan, 1958. godine u seriji protiv Sent Luis Hoksa. Povredio se na 2:2 u seriji, a njegova ekipa izgubila je naredne dve utakmice sa ukupno tri poena razlike.

Rasel je petostruki MVP, a 12 puta bio učesnik ol-star utakmica, uspešan bloker i skakač. Karijeru je završio sa 21.620 skokova, u proseku 22,5 po utakmici. U jednom meču imao je čak 51 skok. Prosečno je postizao 15,1 poen uz 4,3 asistencije po utakmici.

Sve dok Majkl Džordan nije počeo svoju vladavinu devedesetih godina prošlog veka, Rasel je smatran najboljim igračem u istoriji NBA lige.

Bio je član Kuće slavnih, 2011. godine tadašnji predsednik SAD Barak Obama uručio je Raselu medalju slobode, a pet godina kasnije NBA liga mu je dodelila nagradu za životno delo.

(Beta, 07.31.2022)