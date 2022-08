Trener mančestera Razočaran Nakon meča: „Moramo da naučimo lekciju“!

Brajton nije na gostovanju u Mančesteru slavio gotovo 40 godina, ali izabranici Erika ten Haga su to omogućili Galebovima, koji su trijumfovali na Teatru snova 2:1.

Nije da je gost bio neko ko preti samo iz kontra-napada, jer su plavo-beli bukvalno u prvom delu pregazili Junajted, dok su domaći u nastavku koliko toliko proigrali, ali to je bilo daleko od potrebnog kvaliteta za preokret. Erik ten Hag loses his first game in the Premier League 😬 pic.twitter.com/LE2BEbVPbu — GOAL (@goal) August 7, 2022 Nakon meča, izjavu je dao trener Crvenih đavola, Erik ten Hag: „Razočaran sam, to je jasno. Moralo da naučimo lekciju. Mogli smo