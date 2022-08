Kecmanović i Blamberg do titule u Los Kabosu

Srpski teniser Miomir Kecmanović osvojio je titulu na ATP turniru u Los Kabosu u dubl konkurenciji.

On i Vilijam Blamberg bili su bolji od Ravena Klasena i Marsela Mela u dva seta. Posle samo 54 minuta igre bilo je 6:0, 6:1. Nisu dozvolili Miomir i Vilijam u prvom setu nijedan gem rivalima, napravili su tri brejka u nizu i posle samo 23 minuta stigli do vođstva. U nastavku je viđena slična igra, ali su Klasen i Melo uspeli da osvoje jedan gem u drugom setu. Kecmanović je u singlu stigao do polufinala, u kome je bolji od njega bio Danil Medvedev.