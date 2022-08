Kirjos osvojio duplu krunu u Vašingtonu

Beta pre 3 sata

Australijski teniser Nik Kirjos osvojio je prošle noći titulu na turniru u Vašingtonu, pošto je u finalu pobedio Japanca Jošihita Nišioku sa 6:4, 6:3.Finalista Vimblodona je osvojio svoju sedmu pojedinačnu titulu u karijeri, a prvu posle tačno tri godine kada je takođe trijumfovao u Vašingtonu.

On je oba seta počinjao brejkom, da bi u devetom gemu drugog seta iskoristio svoju treću brejk, odnosno meč loptu za pobedu u Vašingtonu.

"Za mene je to veoma emotivno, da vidim gde sam bio prošle godine, a gde sam sada. To je velika transformacija. Bio sam na nekim zaista mračnim mestima i uspeo sam da to preokrenem", rekao je Kirjos posle finala.

"Ima toliko ljudi koji su mi pomogli da stignem ovde, ali sam i sam pokazao ozbiljnu snagu da nastavim, istrajem i prođem kroz sve napore, budem još jači i osvajam turnire poput ovog", dodao je on.

Osvajanjem turnira u Vašingtonu, Kirjos je na danas objavljenoj ATP listi napredovao za 26 pozicija i sada je 37. teniser sveta.

Australijanac je posle osvajanja titule u singlu podigao trofej i u dublu u Vašingtonu pošto su on i Amerikanac Džek Sok u finalu bili bolji od Hrvata Ivana Dodiga i Amerikanca Ostina Krajičeka sa 7:5, 6:4.

(Beta, 08.08.2022)