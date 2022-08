Stanković: Nama pakleno u Haifi, njima još teže na Marakani

Dejan Stanković, trener Crvene zvezde, bio je zadovoljan posle trijumfa Crvene zvezde nad Voždovcem rezultatom 4:0 u okviru šestog kola Superlige Srbije.

Crveno – beli su do sada odigrali pet mečeva u nacionalnom šampionatu i ostvarili svih pet trijumfa uz gol razliku 21:1. „Ne bi smeli da se navikavamo na ovo, jer neće uvek biti visok rezultat. Meni je nekad važnija dobra i konkretna igra, uz organizovanost, nego visina rezultata, jer i 1:0 i 4:0 su tri boda u svakom slučaju. Čestitam igračima, kada se igra na svaka tri dana može da bude i umora, ali spremali smo se za to. Videlo se prvih 20 minuta, da je to bilo