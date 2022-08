Karenjo Busta osvojio prvu Masters titulu u karijeri

Španski teniser Pablo Karenjo Busta osvojio je prvu Masters titulu u karijeri, pošto je u finalu turnira u Montrealu savladao Poljaka Huberta Hurkača 3:6, 6:3, 6:3.

Španac je stigao je do ukupno sedme titule, ujedno i najvećeg uspeha, nakon bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju. Masters u Montrealu igrao se za nagradni fond od 6.573.785 dolara. A THIRD CANADIAN TITLE 🏆🏆🏆 🇷🇴 @Simona_Halep defeats Haddad Maia, 6-3, 2-6, 6-3 in the #NBO22 final to claim her 24th career WTA title! pic.twitter.com/rAZueHXue5 — wta (@WTA) August 14, 2022 Rumunska teniserka Simona Halep treći put u karijeri osvojila je titulu na WTA turniru