Milunović jedva čeka: "Prava evropska poslastica!"

Fudbaler Crvene zvezde Nemanja Milunović izjavio je danas da je pred ekipom "jedna od najvažnijih utakmica sezone" i da je tim "spreman" za duel sa Makabijem. "Pred nama je jedna od najvažnijih utakmica u sezoni.

Dosadašnje partije nam ulivaju optimizam, ali Makabi je kvalitetniji od svih ekipa sa kojima smo do sada igrali", izjavio je Milunović, a preneo klub. Milunović je dodao i da je Makabi "disciplinovan tim, sa izuzetno prodornim igračima i trenerom koji insistira na modernom shvatanju fudbala". "Pred nama je prava evropska poslastica. Svaki igrač voli takve utakmice. Mi smo rodjeni spremni, to se ne dovodi u pitanje", rekao je on. Zvezda će u plej-ofu za ulazak u