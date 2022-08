Petrić: Verujem da će igrači pružiti maksimum u meču sa Hamrunom

Beta pre 2 sata

Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić rekao je danas da ekipa mora da uradi nekoliko "domaćih zadataka" u meču sa Hamrunom, i da veruje da će igrači pružiti maksimum u toj utakmici.

"Sutra imamo jednu utakmicu koja generalno uopšte nije naivna. Moramo da uradimo par domaćih zadataka da bi bili bolji od ekipe, koja je već igrala šest utakmica u Evropi i nadam se da su se momci u ovih dva-tri dana podigli što se tiče neke psihičke barijere i da će sutra pružiti svoj maksimum", rekao je Petrić na konferenciji za medije.

Fudbaleri Partizana dočekaće u četvrtak malteški Hamrun, u prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu konferencija.

Petriću će to biti drugi meč na klupi Partizana, nakon što je u petak imenovan za trenera.

Na njegovom debiju na klupi Partizan je u nedelju u Novom Sadu pobedio Mladost GAT sa 1:0, u šestom kolu Super lige Srbije.

Partizan je ove sezone zabeležio samo dve pobede, a eliminisan je u Ligi Evropa od AEK-a iz Larnake.

Petrić je dodao da ukoliko ekipa bude bolje odigrala dvomeč sa Hamrunom, očekuje izlazak iz rezultatske krize.

"Ja sam u svojoj karijeri dva puta imao ovakvu situaciju, i to je nekad normalno, a nekad i nije, ali samo u jednostavnim stvarima mogu da izađu iz krize", ocenio je on.

Trener crno-belih istakao je da je zato važno dati podršku igračima.

"Imao sam takvu situaciju u Kristal Palasu i Partizanu, ali generalno to se zadesi, namesti se tako. Ko treba da nas izvuče iz ove krize, to su igrači i njih treba da podržimo maksimalno", dodao je on.

Petrić je rekao da kao i njegov prethodnik Ilija Stolica želi da pojača sredinu terena.

"Sigurno je da su Partizanu trenutno potrebna dva igrača na sredini terena, da bi mogli da odmaramo neke igrače i da napravimo neku drugu kombinatoriku, ali ono što bih ja u ovom trenutku želeo da igrači urade jeste da se potpuno opuste, da samo razmišljaju o svom poslu, da razmišljaju o nekim drugim stvarima i da iz dana u dan napreduju", istakao je on.

Za prvi meč protiv Hamruna u ekipu će se vratiti Kvinsi Menig i Siniša Saničanin, dok će Aleksandar Lutovac i Andrija Pavlović biti spremni u narednom periodu.

Šef stručnog štaba Partizana rekao je da je i on kao igrač prolazio slične situacije, ali da mu smeta "prozivanje" igrača.

"Ono što ja tražim je da se da puna podrška igračima, a ako treba neko da se proziva nek se proziva", istakao je on.

Petrić je dodao su uradili analizu protivnika, kao i da se igrači sigurno neće opustiti protiv malteškog tima.

"To uopšte nisu igrači sa Malte, to su sve stranci i ekipa koja je igrala šest utakmica u Evropi. Gledao sam utakmicu protiv Levskog, možda su malo srećno prošli zbog gola na koji se Levski žalio, ali izuzetno su nezgodna ekipa, moramo da uradimo sutra po meni tri, četiri domaća zadatka da bi bili na nivou i pobedili", rekao je on.

Trener Partizana dodao je da je teško dovoditi pojačanja, u trenutku kada su počela prvenstva širom Evrope.

"Ja nisam za dovođenje igrača koji bi bio samo broj, već da koliko sutra može da mi pomogne", ocenio je Petrić.

Petrić ističe da je zadovoljan pobedom protiv Mladosti GAT, koja je ostvarena u sudijskoj nadoknadi.

"Ja sam zadovljan šta god da je bilo, ne možete da idete u neku kritiku, kada vidite da su igrači u nervozi. Ponavljam šta je bilo, kako je bilo, zadržaću samo za sebe, ali ono što je meni poenta je da se oni opuste, da pruže ono što trenutno mogu i da rade jednostavne stvari", dodao je on.

Fudbaler Partizana Igor Vujačić rekao je da su svi u timu svesni važnosti utakmice.

"Svima nam je jasno koliko nam znači ova utakmica sutra, tako da očekujem da ćemo pružiti jednu dobru partiju i nadam se da ćemo na kraju slaviti", rekao je Vujačić.

Meč između Partizana i Hamruna igra se u četvrtak na stadionu u Humskoj od 21.00.

(Beta, 08.17.2022)