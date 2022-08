U Izraelu zvezda u novoj opremi: Pogledajte nove dresove crveno-belih! (foto)

Fudbaleri Crvene zvezde će se danas od 21 čas sastati sa ekipom Makabija iz Haife u prvom meču plej-ofa za Ligu šampiona.

Taj susret igra se u Izraelu, dok je revanš naredne sedmice na Marakani. Ipak, u Haifi će aktuelni šampion Srbije debitovati u novim dresovima, na kojima dominira plava broja, sa fantastičnim crvenim detaljima oko vrata i na rukavima. View this post on Instagram A post shared by FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) „Igranje u najelitnijem takmičenju evropske kuće fudbala zahteva da svi segmenti budu na najvišem nivou, a zato je stigla i treća garnitura dresova! Da li