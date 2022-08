Sjajan odgovor Zvezde navijačima Makabija: Prespavali smo vatromet

U sredu Crvena zvezda u Haifi igra protiv Makabija, a tamošnji navijači pokušali su da drže igrače srpskog šampiona budnima noć uoči meča.

Od svega toga "namestila" se sjajna "fora" za društvene mreže. Na svom Tviter nalogu na engleskom jeziku, Crvena zvezda je podelila snimak vatrometa koji su najvijači Makabija organizovali ispred hotela u kome su smešteni igrači. Navijač Makabija podelio je video uz komentar da je fudbalerima Crvene zvezde priređeno iznenađenje. Tek da bi to crveno-beli pretvorili u dobru šalu na svom Tviteru. Unfortunately, we slept through this beautiful welcoming fireworks show