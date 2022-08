Pešić: Obe ekipe dale maksimum, malo nam nedostaje svežine

LjUBLjANA: „Bio je ovo pravi spektakl, puna dvorana, korektno navijanje. Obe ekipe su u ovom trenutku dale apsolutni maksimum, bilo je tu i puno dobrih stvari sa obe straneö, rekao je selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić posle poraza od Slovenije (97:92 posle produžetka) u pripremnom meču u Ljubljani.

"Teško je igrati protiv Slovenije jer je to ekipa koja igra uglavnom sa četiri otvorena igrača, sa izuzetno dobrim šuterima, pa čak i Tobi koji je Amerikanac. Zatvoriti sve te „rupe“ u odbrani nije lako, mislim da smo to dobro radili, ali te onda to košta u nogama da nemaš u napadu dovoljno snage", izjavio je Pešić na konferenciji za medije, a preneo sajt Saveza. „Mi nemamo dovoljno još uvek te, što se kaže, igračke kondicije, promašili smo neke penale, otvorene