Krajinović stao u drugom kolu Sinsinatija

Cicipas ubedljiv. Filip Krajinović, teniser iz Srbije, poražen je u drugom kolu turnira u Sinsinatiju od Stefanosa Cicipasa iz Grčke sa 2:0, po setovima 6:3, 6:4. Neizvesnost u prvom delu igre potrajala je do šestog gema, kada je teniser iz zemlje Helena uspeo da dođe do brejka iz drugog pokušaja i potom sigurnim servisom prvo potvrdi vođstvo, a potom stigne i do 6:3. U drugom delu igre ponovo je Krajinović odolevao na početku, ali je u petom gemu popustio,