FOTO Moćna poruka Ivane Vulete, njene reči oduševile sve

Srpska atletičarka Ivana Vuleta osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Minhenu i ostvarila još jedan veliki uspeh u karijeri.

Ona je skokomn od 7,06 metara došla do zlatne medalje i to još u prvoj seriji i skinula sa trona domaću takmičarku Malaiku Mihambo. Ona se dan posle velikog uspeha oglasila na Instagramu sa fotografijom sa zastavom Srbie na kojoj se vidi koliko je emorivna i srećna zbog uspeha, a napisala je i posebnu poruku. "Sve dok računam na sebe i oslanjam se na sebe - slediću svoje snove. Minhene, hvala ti za ovo nezaboravno veče. Sva ljubav za moj tim", napisala je Ivana. To