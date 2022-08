Ćorić pokorava Sinsinati: Hrvatski teniser u finalu Mastersa! (video)

Borna Ćorić je nastavio sa sjajnim partijama pa je tako u polufinalu Mastersa u Sinsinatiju savladao britanskog tenisera Kameruna Norija sa 2:0 u setovima nakon ravno devedeset minuta igre, a rezultat po setovima bio je 6:3, 6:4.

Borna 2 win ✌️ The moment @borna_coric defeated Cameron Norrie 6-3 6-4 to become the lowest-ranked finalist in #CincyTennis history! pic.twitter.com/jjIVAS6hyi — Tennis TV (@TennisTV) August 21, 2022 Prvi set je krenuo loše po Hrvata, brzo je polufinalista Vimbldona došao do prednosti od 3:1, ali to je bilo sve, jer je Borna zaigrao mnogo bolje i dobio narednih pet uzastopnih gemova i priveo set kraju. Drugi deo igre je bio nešto drugačiji, ogroman problem je Ćorić