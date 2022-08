Borna Ćorić osvojio Sinsinati: Hrvatski teniser savladao Cicipasa i napredovao 123 mesta na ATP listi

Hrvatski teniser Borna Ćorić osvojio je Masters u Sinsinatiju, pošto je noćas u finalu pobedio Grka Stefanosa Cicipasa 7:6 (7:0), 6:2.

On je kao 152. na ATP listi postao najniže rangirani teniser, koji je osvojio trofej na turnirima iz Masters serije, a ujedno je četvrti hrvatski teniser koji je osvojio titulu na turniru ove kategorije posle Gorana Ivaniševića, Ivana Ljubičića i Marina Čilića. Ćorić je loše ušao u meč, pošto je u prvom setu gubio 3:0 i 4:1, ali je izjednačio na 4:4, a onda u taj-brejku bio siguran i stigao je do 1:0. On je u drugom setu napravio dva brejka i stigao je do najvećeg