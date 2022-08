"Hej, Pavkov, skoči daj gol... Ali, ne tamo!" Neverica na "Marakani", miljenik "delija" ih šokirao u 90. minutu revanša sa Makabijem (video)

FUDBALERI Crvene zvezde sve do 90. minuta imali su rezultat koji ih vodi u produžetke revanša sa Makabijem iz Haife, a onda je Milana Borjana šokirao Milan Pavkov.

Foto: M. Vukadinović Ušao je Milan Pavkov kao igrač koji je trebalo da napravi razliku i to je uspeo, ali na pogrešnoj strani terena. Nakon prekida, napadač Zvezde je nespretno reagovao, nehotice je poslao loptu u svoju mrežu, Borjan je bio nemoćan nakon voleja igrača koji bi trebalo da napusti "Marakanu" u narednom periodu. Qual è il colmo per Dejan Stankovic? Essere eliminato da allenatore della Stella Rossa all'ultimo minuto dei play-off per colpa di un autogol