Janis nezaustavljiv, ali je Jokić matirao Grčku

U prepunoj, Beogradskoj areni, pred korom slavnih ličnosti, kojima se nije znao broj, košarkaši Srbije uspeli su posle produžetka da savladaju Grčku (100:94) i time poboljšaju šanse za plasman na Svetsko prvenstvo.

Napadački, bio je to meč po NBA standardima, u kojem su viđeni svi razlozi zbog kojih su Jokić i Janis Adetokunpo poslednji četvorostruki MVP najjače lige na svetu. Iako je as Milvokija delovao kao Supermen, na kraju je Srbija slavila timskom igrom i po notama Nikole Jokića. Mogao je as Denvera da sve reši u regularnom delu, imao je i Jaramaz šut za pobedu, međutim najslađi deo kolača ostavili su „orlovi“ za dodatnih pet minuta u kojima je Jokić bio centralna