Đere ponovo u akciji spasavanja meč lopti: Srpski teniser na izvanredan način prošao u polufinale! (video)

Nikada se ne predaje. Srpski teniser Laslo Đere ostvario je novu veliku pobedu koja mu je donela polufinae Vinston Sejlema. On je u četvrtfinalu bio bolji od iskusnog francuskog tenisera Rišara Gaskea sa 2:1 (6:4, 3:6, 7:6), nakon gotovo 3 sata igre. Ponovo je Đere put do pobede našao nakon spasene 2 meč lopte u tajbrejku odlučujućeg trečeg seta. On je uspeo da se izvuče, da osvoji poene i na servis rivala, pa je slavio sa 8:6 u tajbrejku. WHAT A BATTLE 🙌 Laslo