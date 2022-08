Vlahovićev evrogol dovoljan za bod, Radonjić za pobedu

Napadač Juventusa Dušan Vlahović postigao je fantastičan gol već u drugom minutu meča protiv Rome, ali to nije bilo dovoljno da njegov tim slavi u derbiju Serije A.

Gostima je bod doneo Temu Ejbraham i susret je završen 1:1. Srpski as je fantastično izveo slobodni udarac, a lopta je od prečke završila u golu. To je treći gol reprezentativca Srbije za Juventus ove sezone, posle dva pogotka Sasuolu na startu Kalča. Dominrala je Stara dama u prvom delu, imala mnogo više šansi, čak je i poništen gol Lokatelija. Na odmor su na kraju otišli sa samo golom prednosti.