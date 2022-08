Srpkinja oduševila split: Na Evropskom prvenstvu, Mandićeva postigla jedan od najneobičnijih golova u vaterpolu (video)

ŽENSKA vaterpolo reprezentacija Srbije poražena je danas od Francuske sa 14:15 (4:3, 2:5, 5:2, 3:5), u meču drugog kola Grupe B na Evropskom prvenstvu u Splitu.

N. Paraušić Gol za pobedu Francuske je devet sekundi pre kraja postigla Luiz Gilje. Nada Mandic opened the scoring for Serbia 🇷🇸 with a 𝒃𝒊𝒛𝒂𝒓𝒓𝒆 goal! 👀 Day 2 of #wp2022split is live NOW on https://t.co/o9O77EauXC 📺 pic.twitter.com/JPrXnpse7J — LEN - European Aquatics (@LENaquatics) August 28, 2022 U jednom trenutku joj se lopta našla na glavi, ali nije uspela da je izbaci i sačuva mrežu.