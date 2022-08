Tejlor Fric zaustavljen u prvom kolu US Opena

Tejlor Fric doživeo je iznenađujuć poraz u prvom kolu US Opena pošto ga je savladao sunarodnik Brendon Holt sa 3-1 u setovima 6:7(3), 7:6(1), 6:3, 6:4.

Amerikanac Holt, 303. teniser planete, savladao je Frica posle nešto više od tri sata igre. Prvi set je uz dosta muke osvojio Fric i to nakon taj-brejka, a onda se favorit potpuno raspao što je iskoristio Holt da izjednači rezultat u setovima. Treći set je Holt rutinski osvoji, a zatim je bio bolji i u četvrtom, što ga je dovelo do najveće pobede u karijeri. When your son wins his first match at a major ❤️ @TheTracyAustin | #USOpen pic.twitter.com/PJWtsXLayy —