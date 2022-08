Stefanos Cicipas ispao u prvom kolu US Opena: Filip Krajinović takođe završio učešće, Aleksandra Krunić u drugom kolu

Prvi dan US Opena doneo je i pvo veliko iznenađenje, budući da je četvrti nosilac Stefanos Cicipas poražen od kvalifikanta iz Kolumbije Daniela Galana koji je 94. na ATP listi - 0:6, 1:6, 6:3, 5:7.

Bilo je to baš loše izdanje grčkog igrača, koji nije ličio na sebe i posle ovog poraza sledi mu veliki pad na rang listinajboljih igrača na svetu. Od srpskih tenisera prvi je na teren izašo Flip Krajinović koji je eliminisan na startu US Opena takmičenja, pošto je sinoć poražen od Aleksa De Minora - 7:5, 6:2, 6:3. Australijanac je do pobede došao za samo 112 minuta i u narednoj rundi očekuje ga bolji iz meča između Čileanca Kristijana Garina i Čeha Jiržija Lehečke.