Kad rus prkosi zapadu: Medvedev "nokautirao" Amerikanca usred NJujorka

NAJBOLJI teniser sveta Danil Medvedev obezbedio je plasman u drugo kolo Ju-Es opena. Savladao je rutinski u prvoj rundi Stefana Kozlova 6:2, 6:4, 6:0.

Foto: AP Medvedev je u prvom setu napravio tri brejka, dok je američki igrač samo jednom oduzeo servis rivalu. U sedmom gemu drugog seta prvi do brejka dolazi ruski teniser, da bi odmah zatim uzvratio Kozlov. Ipak branilac titule na Ju-Es openu je već u sledećem gemu stigao do novog brejka, a zatim i do vođstva od 2:0 u setovima. U trećem setu ruski teniser nije dozvolio rivalu nijedan gem. Medvedev se u drugom kolu sastaje sa francuskim igračem Arturom