Novi gol Mitrovića u pobedi nad Brajtonom

LONDON – Fudbaleri Fulama pobedili su sinoć u Londonu ekipu Brajtona 2:1 (0:0) u meču petog kola engleske Premijer lige.

Fulam je do vođstva stigao golom srpskog reprezentativca Aleksandra Mitrovića u 48. minutu. Na 2:0 povisio Luis Dank autogolom u 55. minutu. Jedini strelac za goste bio je Aleksis Mekalister u 59. minutu. Mitrović je na ovom meču postigao peti gol ove sezone u Premijer ligi, a to je bio njegov 101. pogodak u dresu londonskog kluba. On je odigrao svih 90 minuta za Fulam, preneo je Tanjug. Londonski klub je došao do drugog trijumfa ove sezone, a ujedno je naneo i