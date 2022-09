Pešić saopštio novosti: Evo kako je Milutinov, žao mu je zbog Bogdanovića i Bjelice!

Ohrabrujuće vesti iz Praga! Selektor košarkaške reprezentacije Srbije, Svetislav Pešić, govorio je na konferenciji za medije pred sutrašnji duel Orlova protiv Holandije koji se igra od 21 čas u „O2“ Areni u Pragu.

Osvrnuo se iskusni strateg na situaciju sa Nikolom Milutinovim, koji je zbog virusa morao da ostane u Beogradu i doneo dobre vesti. – Za Nikolu, on je sada super, mnogo je bolje, profesor Radovanović je doneo odluku da zbog virusa ostane i možda će doći već sutra, videćemo kako će to da bude. Mi smo sada vrlo srećni što je on već osposobljen, izjavio je Pešić. Potom je govorio i o odsustvima Bjelice i Bogdanovića, za koje je kako kaže planirao da budu noseći igrači