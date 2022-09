Kraj za šestog nosioca, Kinez za istoriju!

Feliks Ože-Alijasim, koji je prošle godine došao do polufinala US opena, sada je takmičenje završio već u drugom kolu.

Šesti nosilac izgubio je od talentovanog Britanca Džeka Drejpera 6:4, 6:4, 6:4. Bila je to razočaravajuća partija 22-godišnjeg Feliksa Ože-Alijasima od početka do kraja. Već u prvom gemu ispustio je svoj servis, a levoruki Drejper bio je motivisan i koncentrisan, da bi na 5:4 spasao dve vezane brejk lopte, pa zatim još jednu, i došao do vođstva u setovima. Možda se očekivalo buđenje Kanađanina i/ili mali pad Drejpera, ali desilo se suprotno – u setu sa mnogo brzih