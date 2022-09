Serenin kraj: Javili se Medžik, Gejts, Mišel Obama…

Serena Vilijams, verovatno najveća teniserka svih vremena, porazom od Ajle Tomljanović u trećem kolu US opena završila je karijeru, a na društvenim mrežama je dobila brojne poruke i od ljudi koji nisu iz sveta sporta, ali i od kolega i koleginica.

Izdvajamo neke: Medžik Džonson: Upravo smo svedočili poslednjem US openu koji je odigrala najveća svih vremena – Serena Vilijams. Serena je mnogo značila sportu, tenisu, svetu i svakoj devojčici, a pogotovo svakoj crnoj devojčici, širom sveta. What a ride it’s been. Thank you, @serenawilliams 💙 pic.twitter.com/OEURHryJxV— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2022 Holger Rune: Tvoja dostignuća zauvek su ispisala istoriju, ali borbeni duh koji je dolazio iz dubine