Jabuka u grlu: Nezapamćeni podatak, istorija i Nadalove provokacije

US open doneo neočekivan rasplet. Zaista da je neko pre ovog US Opena govorio o svemu što ćemo videti verovatno bi mu svi do reda rekli da mora da se šali. Ipak, sve ovo nije šala. Frensis Tijafo je postao prvi Amerikanac koji se nakon 10 godina našao u četvrtfinalu US Opena nakon, bez ikakve sumnje, partije karijere i pobede protiv Rafaela Nadala sa 6:4, 4:6, 6:4, 6:3. Koliko je to značilo ovom 24-godišnjaku najbolje svedoči reakcija po završetku susreta kafa je