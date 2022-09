Kirjos ispao, igrao i povređen: Rus ga izbacio posle trilera sa sjajnim poenima

Još jedan vatromet vrhunskog tenisa na US Openu. Karen Hačanov uspeo je nakon velike drame koja je trajala tri sata i 41 minut da savlada Nika Kirjosa sa 7:5, 4:6, 7:5, 6:7(3), 6:4 i da se po prvi put u karijeri plasira u polufinale jednog grend slema. Bio je ovo prvi poraz Nika Kirjosa u pet setova ove sezone (2-0 do ovog susreta), a ujedno i tek četvrti u karijeri. Do sada je slavio u pet setova na 11 susreta. Australijanac je često bio epizodista na ATP turu