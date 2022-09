Srpski košarkaši protiv Italije za četvrtfinale Eurobasketa

Košarkaška reprezentacija Srbije uspešno je završila grupu na Eurobasketu.

U Pragu je ostvareno svih pet pobeda i napravljena je najbolja moguća uvertira za narednu fazu takmičenja. Slede eliminacione utakmice, a protivnik srpskim košarkašima u Berlinu biće Italija u osmini finala. Utakmica je na programu večeras od 18 časova. Which countries will book the 4 remaining #EuroBasket Quarter-Finals tickets? 🎟 📺 @courtside1891 #BringTheNoise pic.twitter.com/9bItyND1HF — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 11, 2022 Selektor Svetislav Pešić