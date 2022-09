Karlos Alkaraz osvojio US Open: Mladi Španac savladao Kaspera Ruda! Preuzeo i prvo mesto na ATP listi!

Španski teniser Karlos Alkaraz osvojio je US Open! On je u finalu poslednjeg grend slema u sezoni pobedio Norvežanina Kaspera Ruda 3:1 u setovima (6:4, 2:6, 7:6 6:3). Alkaraz je u svom prvom grend slem finalu osvojio prvu grend slem titulu. Ovom pobedom mladi španski teniser izbio je na prvo mesto ATP liste. On je postao najmlađi broj jedan na svetu. Kasper Rud će biti na drugom mestu ATP liste. Kurir.sport Pratite Kurir sport na Viberu Kurir