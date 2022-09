Španac ispisao istoriju - Alkaraz osvojio prvi gren slem i postao najmlađi broj 1 na svetu

Karlos je u finalu pobedio Norvežanina Kaspera Ruda 3:1 (6:4, 2:6, 7:6, 6:3)

Španac, 19-godišnji Karlos Alkaraz je u svom prvom gren slem finalu došao do trofeja, na terenima u NJujorku podigao je pehar za najboljeg na US openu pobedivši Norvežanina Kaspera Ruda 3:1 (6:4, 2:6, 7:6, 6:3). Ujedno je postao najmlađi broj 1 na svetu! Bila je to i bitka za prvo mesto na ATP listi, pobednik se penjao na vrh, a pošto je Rud izgubio od ponedeljka će biti "tek" drugi na svetskoj listi. Ovo je mladom Špancu šesta titula u karijeri (osvojeio je dva