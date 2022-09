Majstorija dijabatea: Ovako je fudbaler Partizana zatresao mrežu Nice (video)

FUSENI Dijabate je još jednom pokazao da se radi o fantastičnom fudbalu. Momak iz Malija je postigao fanstatičan gol za Partizan protiv Nice.

FOTO: M. Vukadinović Igrao se 60. minut kada je krilni napadač crno-belih u gol pretvorio sjajnu akciju. Natho je dodao loptu do bivšeg igrača Lestera, ovaj se lažnjakom oslobodio čuvara i levom nogom pogodio gornji ugao Kaspera Šmajhela. Our boy Diabaté putting one past our boy Schmeichel https://t.co/uQIpWYhktK — 𝙇𝘾𝙁𝘾 𝙎𝙋 (@LCFCshitposting) September 15, 2022 Dijabateu je ovo bio već treći gol u Ligi konferenija, pošto je u prošlom kolu u remiju protiv Slovackog