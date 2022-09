Milojević: Zadovoljan sam pobedom, ali znam da može bolje

BEOGRAD: „Već treća ili cetvrta utakmica u kojoj imamo ogroman broj šuteva, veliki broj njih završi u okviru gola, ali nam fali realizacija i to je nešto s čim je potrebno da se pozabavimo”, rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević posle pobede protiv Napretka (1:0).

"Dobar i odnos u smislu dolazaka u zadnju trećinu, međutim, imali smo protivnika koji je došao da se brani. To je legitimno, ali ne podiže nivo srpskog fudbala. Nije nam lako, svakog moramo da pobedimo, a svi protiv nas igraju i sa više od maksimuma, ali za to treba da se spremimo. Zadovoljan sam što smo pobedili, ali znam da možemo bolje", izjavio je Milojević za klupsku TV. On je istakao da je veoma zadovoljan što se oporavio Mirko Ivanić i odlično odigrao u