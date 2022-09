Mladenović posle dve golčine: Nadam se da ću ići na Mundijal

Levi bek Legije Filip Mladenović postigao je dva fantastična gola za svoj tim, i to pošto se našao na spisku selektora Dragana Stojkovića Piksija za mečeve Lige nacija sa Švedskom i Norveškom. „Nadam se da ću ići na Mundijal – to je san i to bi bila kruna moje karijere.

Voleo bih da igram na velikom turniru, to je bilo sjajno“, izjavio je Mladenović. Mladenović je rekao da se seća „starih vremena“, te da je već davao neke lepe golove. „Već sam davao neke divne golove u Legiji, pogotovo u mojoj prvoj sezoni ovde, tada sam dao sedam golova. Srećan sam jer smo pobedili u ludoj utakmici“, kaže srpski fudbaler posle preokreta od 0:2 do 3:2 u duelu sa Legnicom i dodaje: „Ne sećam se kada smo tako loše počeli, beznadežni smo bili,