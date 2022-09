Doskorašnji kapiten Partizana ima novi klub: Zagorac ponovo u inostranstvu!

Vreme je za sledeći korak u njegovoj karijeri! Srpski košarkaš Rade Zagorac od danas je zvanično novi košarkaš Avtodora iz Saratova, potvrdio je njegom agent Miško Ražnatović.

Rade je do ovog leta bio kapiten Partizana, ali se on i ‘crno-beli’ nisu dogovorili oko nastavka saradnje, pa je bio slobodan u izboru nove sredine. Rade Zagorac signed contract with Avtodor Saratov! #BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) September 24, 2022 Rade je karijeru počeo u ekipi Mege, nakon čega je imao kratku epizodu u Memfisu. Nakon tog skromnog NBA iskustva, branio je boje Real Betisa, odakle je kasnije stigao u Partizan. U Avtodoru će Radeta