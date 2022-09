Đere poražen u prvom kolu Tel Aviva

Srpski teniser Laslo Đere nije uspeo da se plasira u drugo kolo turnira u Tel Avivu, pošto je večeras poražen od Austrijanca Dominika Tima sa 1:2 po setovima 7:5, 6:7, 4:6.

Đere, 72. teniser sveta, poražen je od 173. na ATP listi posle dva sata i 42 minuta. Zahvaljujući brejku u 11. gemu, Đere je stigao do vodjstva u setovima. U drugom setu, vidjen je po jedan brejk na obe strane, pa se pobednik odlučivao u taj-brejku, u kom je slavio Tim sa 7:3 i stigao do izjednačenja u setovima. Austrijanac je u trećem gemu odlučujućeg seta oduzeo servis Đereu, i prednost od jednog brejka je uspeo da sačuva do kraja seta i stigne do pobede. U